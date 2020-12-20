Загалом з початку пандемії у столиці Україні зафіксували 100 450 випадків зараження коронавірусною інфекцією. За минулу добу виявили 756 нових хворих.

За минулу добу 14 людей померли выд ускладнень, викликаних коронавірусом. Всього коронавірус забрав життя 1713 киян. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у телеграмі.

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Хто захворів у Києві за минулу добу:

415 жінок віком від 18 до 85 років,

281 чоловік віком від 18 до 88 років,

26 дівчаток від 2 до 17 років,

34 хлопчики від 4 до 17 років.

Серед нових хворих 25 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 62 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 226 людей. Всього коронавірус подолали 32 175 мешканців Києва.

Коронавірус у районах Києва

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 216, у Дніпровському — 170. Та в Подільському районі – 79 випадків.