Загалом з початку пандемії коронавірусу у столиці України підтвердили 99 694 випадки зараження COVID-19. За минулу добу кількість хворих зросла на 1364.

​​За минулу добу померли 20 людей. Всього коронавірус забрав життя 1699 киян. Про це заявив мер міста Віталій Кличко у телеграмі.

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Хто захворів у Києві за 18 грудня:

726 жінок віком від 19 до 89 років

538 чоловіків віком від 18 до 88 років

42 дівчинки від 1 до 17 років

58 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

Серед нових хворих – 52 медпрацівники. До лікарень столиці госпіталізували 82 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу у Києві одужали 734 людини. Всього коронавірус подолали 31 949 мешканців Києва.

Коронавірус у районах Києва

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 342, у Деснянському — 266. Та в Дніпровському районі — 196 випадків.