Станом 13 грудня в столиці зареєстрували найбільший в Україні добовий приріст нових хворих на коронавірус – інфікувалися 1 125 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 91 138.

Всього коронавірус забрав життя 1584 киян. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, пише 24 канал. Читайте також COVID-19 в Україні: понад 9 тисяч нових інфікувань, одужали – 7,5 тисяч хворих Нові випадки інфікувань в Києві: 602 жінки віком від 18 до 90 років;

437 чоловіків віком від 18 до 91 років;

42 дівчинки від 5 місяців до 17 років;

44 хлопчики від 2 місяців до 17 років.

54 медики. Госпіталізації потребували 72 пацієнти, інші хворі перебувають на самоізоляції вдома, під контролем лікарів. Відомо, що 189 киян одужали від коронавірусу за минулу добу. Всього коронавірус подолали 28 817 мешканців Києва. Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 291, в Дарницькому — 286 та в Деснянському районі – 136 випадків.