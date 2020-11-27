Станом на ранок 27 листопада в Збройних силах України на коронавірус хворіють 2 898 людей. Впродовж минулої доби зареєстрували 197 нових випадків передачі інфекції.

До закладів охорони здоров'я госпіталізували 25 військових, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 172 особи, на ізоляції – 385. Про це повідомила пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

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Від початку епідемії в Україні від коронавірусу одужали 6 918 військових, натомість померли від ускладнень недуги – 26 інфікованих військовослужбовців.

Куди госпіталізували нових інфікованих військових

Національний військово-медичний клінічний центр ГВКГ – 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України.

Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, Запорізький військовий госпіталь, 66 військовий мобільний госпіталь, Білоцерківський військовий. госпіталь та ізолятор військової частини (Одеська область) – по 2 військовослужбовці.

Ізолятор військової частини (Київська область) – 5 військовослужбовців.

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, Житомирський, Рівненський військовий госпіталь, 65 військовий мобільний госпіталь, ізолятор військової частини (Миколаївська область) – по 1 військовослужбовцю.

Їх стан здоров'я задовільний, у медслужбі повідомили, що військові отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 172 особи.

У яких областях проходять ізоляцію військові

Київська область – 59 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України.

Одеська область – 27 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України.

Рівненська область – 16 військовослужбовців.

Львівська область – 13 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України

Житомирська область – 8 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України.

Харківська область – 4 військовослужбовці та 3 працівники ЗС України.

Волинська область – 4 військовослужбовці.

Вінницька та Миколаївська області – по 3 військовослужбовці та по 1 працівнику ЗС України.

Запорізька область – 5 військовослужбовців.

Кіровоградська та Чернігівська область – по 3 військовослужбовці.

Тернопільська область – 1 військовослужбовець та 2 військовослужбовці.

Хмельницька та Івано-Франківська області – по 2 військовослужбовці.

Херсонська, Дніпропетровська та Черкаська області – по 1 військовослужбовцю.

Полтавська область – 1 працівник ЗС України.

Командування Медичних сил Збройних Сил України попередило, що згідно з їх аналізом, найчастіше хвороба серед військовослужбовців поширювалася під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними).