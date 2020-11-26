Станом на 26 листопада у Збройних силах України від коронавірусу лікуються 2 904 хворих. Від початку пандемії одужало 6 715 людей. Ще 26 військовослужбовців померли від ускладнень.

За минулу добу, 25 листопада, у лавах ЗСУ виявили 259 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних Збройних сил України.

Актуально Вперше в Україні за добу виявили понад 15 тисяч хворих на COVID-19

Найбільше нових хворих серед військових зареєстрували у Київській, Львівській, Житомирській, Одеській та Вінницькій областях.

На ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебувають 346 людей. У 39 військовослужбовців термін ізоляції закінчиться у найближчі 3 доби.

218 нових пацієнтів лікуються вдома під наглядом медичної служби.

Впродовж 25 листопада до лікарень госпіталізували 41 військового та працівника ЗС:

Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ", Військово-медичний клінічний центр Південного та Східного регіонів, Полтавський військовий госпіталь – по 2 військовослужбовці;

Житомирський військовий госпіталь – 6 військовослужбовців;

Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – 5 військовослужбовців;

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, 66 військовий мобільний госпіталь та Миколаївський військовий госпіталь – по 3 військовослужбовці;

Ізолятор військової частини (Сумська область) – 8 військовослужбовців;

65 військовий мобільний госпіталь, Чернівецький військовий госпіталь, ізолятор військової частини (Київська область) та Краснопільська ЦРЛ – по 1 військовослужбовцю;

Шаргородська ЦРЛ – 1 працівник ЗС України.

У пресслужбі повідомили, що стан здоров’я пацієнтів задовільний і вони отримують необхідне лікування.

У командуванні Медичних сил ЗСУ зазначають, що найчастіше військові інфікуються під час епізодичних зустрічей з друзями та рідними, які не входять у їхнє найближче коло оточення.