Коронавірус у ЗСУ: за добу зареєстрували 259 нових хворих
Станом на 26 листопада у Збройних силах України від коронавірусу лікуються 2 904 хворих. Від початку пандемії одужало 6 715 людей. Ще 26 військовослужбовців померли від ускладнень.
За минулу добу, 25 листопада, у лавах ЗСУ виявили 259 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних Збройних сил України.
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Найбільше нових хворих серед військових зареєстрували у Київській, Львівській, Житомирській, Одеській та Вінницькій областях.
На ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебувають 346 людей. У 39 військовослужбовців термін ізоляції закінчиться у найближчі 3 доби.
218 нових пацієнтів лікуються вдома під наглядом медичної служби.
Впродовж 25 листопада до лікарень госпіталізували 41 військового та працівника ЗС:
- Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ", Військово-медичний клінічний центр Південного та Східного регіонів, Полтавський військовий госпіталь – по 2 військовослужбовці;
- Житомирський військовий госпіталь – 6 військовослужбовців;
- Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – 5 військовослужбовців;
- Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, 66 військовий мобільний госпіталь та Миколаївський військовий госпіталь – по 3 військовослужбовці;
- Ізолятор військової частини (Сумська область) – 8 військовослужбовців;
- 65 військовий мобільний госпіталь, Чернівецький військовий госпіталь, ізолятор військової частини (Київська область) та Краснопільська ЦРЛ – по 1 військовослужбовцю;
- Шаргородська ЦРЛ – 1 працівник ЗС України.
У пресслужбі повідомили, що стан здоров’я пацієнтів задовільний і вони отримують необхідне лікування.
У командуванні Медичних сил ЗСУ зазначають, що найчастіше військові інфікуються під час епізодичних зустрічей з друзями та рідними, які не входять у їхнє найближче коло оточення.
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