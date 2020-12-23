Станом на 23 грудня у лавах Збройних сил України на коронавірус хворіють 2 697 військових та працівників ЗС. За минулу добу хворобу виявили у 123 людей.

На ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебувають 427 людей. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ. Актуально Коронавірус в Україні: 10 136 нових хворих, але смертність та кількість госпіталізацій – висока Найбільше нових випадків зараження зареєстрували серед військових з Одещини, Київщини та Львівщини. З нових 123 хворих до лікарень госпіталізували 13 людей: Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 2 військовослужбовці та 3 працівники ЗС України,

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону та 65 військовий мобільний госпіталь – по 2 військовослужбовці,

Військово-медичний клінічний центр Східного та Південного регіонів, Миколаївський військовий госпіталь – по 1 військовослужбовцю. На лікуванні вдома під контролем медичної служби перебувають 110 осіб. Від початку пандемії коронавірус подолали 10 491 військовий та працівник ЗС. Але, на жаль, 36 хворих пішли з життя. У командуванні Медичних сил ЗСУ наголошують, що найчастіше військові інфікуються коронавірусом під час епізодичних зустрічей з друзями та рідними, які не входять у їхнє найближче коло оточення.