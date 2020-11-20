Станом на 20 листопада в Збройних Силах України на COVID-19 хворіє – 2650 осіб. Від початку епідемії в країні одужали від коронавірусної недуги 5 939 військових, втім від ускладнень померли – 25.

Статистика поширення COVID-19 у лавах ЗСУ

На ізоляції перебуває 387 військових, з них у 70 людей ізоляція закінчується у найближчих три доби. Про це на сторінці у фейсбуці повідомила пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

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За минулу добу, станом на 20 листопада у лавах ЗСУ виявили 225 нових випадків інфікування SARS-CoV-2. Госпіталізації потребували 33 військових. Їх стан здоров'я задовільний, їм надають необхідне лікування.

Куди госпіталізували хворих:

5 військовослужбовців – у Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ".

По 3 військовослужбовці у Військово-медичний клінічний центр Центрального та Північного регіонів, 59 та 66 військові мобільні госпіталі.

По 2 військовослужбовці – у Військово-медичний клінічний центр Західного, Полтавський, Житомирський, Чернівецький, Деснянський військові госпіталі.

По 1 військовослужбовцю – у Військово-медичний клінічний центр Східного регіону, Мукачівський та Миколаївський військовий госпіталь.

По 1 працівнику ЗС України – у Київську, Станишівську та Криворізьку МКЛ.

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На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 192 військових. У них легкий перебіг коронавірусної хвороби. У медслужбі відзначили, що стан здоров'я військових, які перебувають на ізоляції, – задовільний.

У яких регіонах лікуються військові вдома:

Київська область – 84 військовослужбовці та 10 працівників ЗС України.

Львівська область – 10 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України.

Рівненська область – 11 військовослужбовців.

Чернігівська область – 10 військовослужбовців.

Одеська область – 9 військовослужбовців.

Житомирська область – 6 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України.

Івано-Франківська область – 7 військовослужбовців.

Вінницька область – 5 військовослужбовців.

Дніпропетровська область – 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України.

Донецька, Хмельницька, Сумська та Миколаївська області – по 4 військовослужбовці.

Закарпатська область – 1 військовослужбовець та 2 працівники ЗС України.

Харківська область - 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України.

Полтавська та Кіровоградська області – по 2 військовослужбовці.

Тернопільська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України.

Херсонська, Запорізька та Черкаська області – по 1 військовослужбовцю.

Командування Медичних сил Збройних Сил України зауважило, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми.