У Збройних силах України на коронавірус хворіє 2650 військових: деталі про їх стан
Станом на 20 листопада в Збройних Силах України на COVID-19 хворіє – 2650 осіб. Від початку епідемії в країні одужали від коронавірусної недуги 5 939 військових, втім від ускладнень померли – 25.
Статистика поширення COVID-19 у лавах ЗСУ
На ізоляції перебуває 387 військових, з них у 70 людей ізоляція закінчується у найближчих три доби. Про це на сторінці у фейсбуці повідомила пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.
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За минулу добу, станом на 20 листопада у лавах ЗСУ виявили 225 нових випадків інфікування SARS-CoV-2. Госпіталізації потребували 33 військових. Їх стан здоров'я задовільний, їм надають необхідне лікування.
Куди госпіталізували хворих:
- 5 військовослужбовців – у Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ".
- По 3 військовослужбовці у Військово-медичний клінічний центр Центрального та Північного регіонів, 59 та 66 військові мобільні госпіталі.
- По 2 військовослужбовці – у Військово-медичний клінічний центр Західного, Полтавський, Житомирський, Чернівецький, Деснянський військові госпіталі.
- По 1 військовослужбовцю – у Військово-медичний клінічний центр Східного регіону, Мукачівський та Миколаївський військовий госпіталь.
- По 1 працівнику ЗС України – у Київську, Станишівську та Криворізьку МКЛ.
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На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 192 військових. У них легкий перебіг коронавірусної хвороби. У медслужбі відзначили, що стан здоров'я військових, які перебувають на ізоляції, – задовільний.
У яких регіонах лікуються військові вдома:
- Київська область – 84 військовослужбовці та 10 працівників ЗС України.
- Львівська область – 10 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України.
- Рівненська область – 11 військовослужбовців.
- Чернігівська область – 10 військовослужбовців.
- Одеська область – 9 військовослужбовців.
- Житомирська область – 6 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України.
- Івано-Франківська область – 7 військовослужбовців.
- Вінницька область – 5 військовослужбовців.
- Дніпропетровська область – 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України.
- Донецька, Хмельницька, Сумська та Миколаївська області – по 4 військовослужбовці.
- Закарпатська область – 1 військовослужбовець та 2 працівники ЗС України.
- Харківська область - 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України.
- Полтавська та Кіровоградська області – по 2 військовослужбовці.
- Тернопільська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України.
- Херсонська, Запорізька та Черкаська області – по 1 військовослужбовцю.
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