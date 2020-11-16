Скільки військових захворіли на коронавірус
За минулу добу зареєстровано 42 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, з них госпіталізації потребував 1 військовослужбовець, його стан стабільний.
Станом на 16 листопада в Збройних Силах України на COVID-19 хворіє 2448 людей. Всього за час пандемії одужало – 5439 людей, летальних випадків – 23. Про це на сторінці у фейсбуці повідомила пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.
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У 125 військовослужбовців закінчується ізоляція у найближчих три доби.
Вдома під наглядом медичної служби перебувають:
- 11 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України у Львівській області;
- 6 військовослужбовців з Миколаївської, Київської та Сумської області;
- 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України у Житомирській області;
- 2 військовослужбовці у Чернігівській області;
- по 1 військовослужбовцю Хмельницька, Вінницька, Івано-Франківська область.
Стан здоров'я пацієнтів задовільний, у них легкий перебіг захворювання, – повідомили у пресслужбі Командування Медичних сил ЗСУ.
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