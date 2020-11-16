За минулу добу зареєстровано 42 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, з них госпіталізації потребував 1 військовослужбовець, його стан стабільний.

Станом на 16 листопада в Збройних Силах України на COVID-19 хворіє 2448 людей. Всього за час пандемії одужало – 5439 людей, летальних випадків – 23. Про це на сторінці у фейсбуці повідомила пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

Читайте також COVID-19 в Україні: майже 10 тисяч інфікованих, 94 померлих

У 125 військовослужбовців закінчується ізоляція у найближчих три доби.

Вдома під наглядом медичної служби перебувають:

11 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України у Львівській області;

6 військовослужбовців з Миколаївської, Київської та Сумської області;

4 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України у Житомирській області;

2 військовослужбовці у Чернігівській області;

по 1 військовослужбовцю Хмельницька, Вінницька, Івано-Франківська область.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, у них легкий перебіг захворювання, – повідомили у пресслужбі Командування Медичних сил ЗСУ.

Коротка статистика: станом на 16 листопада в Україні захворіли наCOVID-19 – 545 689 людей, з них побороли коронавірусну хворобу 244 197 пацієнтів. Натомість померли під час перебігу хвороби – 9 697 мешканців України.