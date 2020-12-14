Коронавірус в ЗСУ: за добу виявили 20 нових хворих
Станом на 14 грудня в Україні від коронавірусу лікуються 3 264 військових. За минулу добу виявили 20 нових випадків зараження COVID-19.
На ізоляції, зокрема й на самоізоляції, перебувають 404 людини. У 164 військовослужбовців термін ізоляції закінчиться у найближчі три доби, повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.
До теми Коронавірус в Україні: за добу виявили 6 451 нового хворого
Найбільше нових хворих виявили у Житомирській області – 11. Інших інфікованих зафіксували у Київській (7) та Тернопільській (1) областях.
За минулу добу госпіталізували лише одну людину. До Житомирського військового госпіталю потрапив працівник ЗСУ. Повідомляється, що стан його здоров'я задовільний.
Решта 19 нових хворих залишись лікуватись вдома під наглядом медичної служби.
У командуванні Медичних сил ЗСУ наголосили, що найчастіше військові інфікуються під час епізодичних зустрічей з друзями та рідними, які не входять у їхнє найближче коло оточення.
Коронавірус в Україні: що варто знати
- Станом на ранок 14 грудня в Україні було зафіксовано 900 666 хворих на COVID-19. З них одужали 506 718 людей. Натомість померли 15 247 пацієнтів.
- За минулу добу хворобу діагностували у 6 451 громадянина. З цей самий період виписали 5 154 пацієнтів. Ще 93 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою. Натомість до лікарень госпіталізували 1 895 людей.
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