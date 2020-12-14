Станом на 14 грудня в Україні від коронавірусу лікуються 3 264 військових. За минулу добу виявили 20 нових випадків зараження COVID-19.

На ізоляції, зокрема й на самоізоляції, перебувають 404 людини. У 164 військовослужбовців термін ізоляції закінчиться у найближчі три доби, повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

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Найбільше нових хворих виявили у Житомирській області – 11. Інших інфікованих зафіксували у Київській (7) та Тернопільській (1) областях.

За минулу добу госпіталізували лише одну людину. До Житомирського військового госпіталю потрапив працівник ЗСУ. Повідомляється, що стан його здоров'я задовільний.

Решта 19 нових хворих залишись лікуватись вдома під наглядом медичної служби.

Від початку 2020 року в ЗСУ від коронавірусу одужало 8 839 людей. На жаль, 32 хворих померли.

У командуванні Медичних сил ЗСУ наголосили, що найчастіше військові інфікуються під час епізодичних зустрічей з друзями та рідними, які не входять у їхнє найближче коло оточення.

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