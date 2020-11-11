Станом на 11 листопада у лавах Збройних сил України від коронавірусу лікуються 2 258 людей. За останню добу COVID-19 діагностували у 117 військових та працівників ЗС.

На ізоляції, зокрема й на самоізоляції, перебувають 470 людей. У 134 військовослужбовців термін ізоляції закінчиться у найближчі три доби, повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

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Впродовж 10 листопада до лікарень госпіталізували 20 людей:

Миколаївський військовий госпіталь – 5 військовослужбовців,

Військово-медичний клінічний центр Південного та Північного регіону – по 4 військовослужбовці,

66 військовий мобільний госпіталь – 2 військовослужбовці,

Військово-медичний клінічний центр Східного регіону, Хмельницький військовий госпіталь, 59 військовий мобільний госпіталь та Попасненська лікарня – по 1 військовослужбовцю,

Кіровоградська міська лікарня – 1 працівник ЗС України,

Натомість решта 97 військовослужбовців залишились лікуватись вдома. У пресслужбі зазначили, що стан здоров'я усіх пацієнтів задовільний. Вони отримують необхідне лікування.

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У працівника ЗС України з Одеси коронавірус підтвердили 6 листопада. Він перебував у відділенні реанімації для інфекційних хворих "Лікарні водників".

10 листопада стан здоров’я пацієнта різко погіршився. Розпочалась швидка наростальна поліорганна недостатність, втім інтенсивна терапія не дала позитивного результату. Відомо, що хворий мав хронічні супутні захворювання.

У командуванні Медичних сил ЗСУ підкреслили, що найчастіше військові інфікуються під час епізодичних зустрічей з друзями та рідними, які не входять у їхнє найближче коло оточення.