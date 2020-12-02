Станом на 2 грудня від коронавірусу лікуються 3 039 військових Збройних сил України. За останню добу хворобу виявили у 149 людей.

На ізоляції, зокрема й на самоізоляції, перебувають 457 військових. У 65 з них термін ізоляції закінчиться у найближчі три доби, повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

Актуально За минулу добу в Україні більше людей одужало від COVID-19, ніж захворіло: статистика

Впродовж 1 грудня до лікарень госпіталізували 20 людей:

Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 4 військовослужбовці;

Черкаський військовий госпіталь – 3 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, 66 та 65 військові мобільні госпіталі – по 2 військовослужбовці;

Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ", Військово-медичний клінічний центр Східного регіону, Деснянський та Миколаївський військові госпіталі, 59 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовослужбовцю;

Славутська та Новояворівська ЦРЛ – по 1 працівнику ЗС України.

Натомість решта 97 військовослужбовців залишились лікуватись вдома. У пресслужбі повідомили, що стан здоров'я усіх пацієнтів задовільний. Вони отримують необхідне лікування.

Від початку 2020 року від коронавірусу одужав 7 451 військовий та працівник ЗСУ.