Для багатьох людей, які ізолювалися у домівках і не мали складного перебігу коронавірусної інфекції, не знають, як виглядає бій з COVID-19 на передовій. Американський фотожурналіст опублікував такі знімки з лікарні для хворих на коронавірус, які вас точно не залишать байдужими.

Фотограф з травня більше 20 разів відвідував Медичний центр Об'єднаного меморіалу, документуючи все, що відбувається в палатах для хворих на коронавірус, пише Bored Panda.

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Не всі люди уявляють, які страждання переживають хворі та у яких умовах працює медичний персонал. Як виглядає боротьба з пандемією COVID-19 дивіться у наступній підбірці.

Боротьба з коронавірусом у фото

"26 листопада. Доктор Джозеф Варон втішає хворого на коронавірусну хворобу. Я вдячний бути свідком чудової миті і дякую усім медичним працівникам за їхню наполегливу роботу навіть у сезон відпусток"

"7 грудня, медичний працівник перевертає пацієнта в положенні на животі в відділенні інтенсивної терапії COVID-19"

"31 жовтня, медик тримає руку пацієнта, щоб перекласти його у відділення інтенсивної терапії COVID-19"

"30 червня, медичний персонал відпочиває перед вентилятором у відділенні інтенсивної терапії"

"2 грудня, швидка перерва медика Габріеля Сервера Родрігеса в реанімаційному відділенні хворих на коронавірус"

"Медичний персонал несе тіло пацієнта, який помер від коронавірусу, до машини за межі відділення інтенсивної терапії"

"10 листопада, медики лікують пацієнта у відділенні інтенсивної терапії COVID-19"

"4 грудня, 10 працівників медичного персоналу обговорюють пацієнта під час огляду"

"7 грудня, насоси та електрокардіограми в палаті пацієнта в реанімаційному відділенні для хворих на коронавірус"

"2 липня, члени медичного персоналу відпочивають у відділенні інтенсивної терапії"

Всі фото: boredpanda