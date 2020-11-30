Інфекція SARS-CoV-2 може потрапляти в головний мозок людини через ніс. Це відкриття допоможе пояснити появу неврологічних синдромів при COVID-19 і знайти підхід до боротьби з ними.

У новому дослідженні автори вивчили слизову оболонку носогорла і певні області головного мозку 33 людей, які померли від COVID-19, пише Nature Neuroscience.

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Потрапляння коронавірусу у мозок

Носогорло – верхня ділянка горла, яка з'єднаний з носовою порожниною. Воно вважається місцем потрапляння вірусу в організм. Вчені виявили в ній як цілісні віруси, так і їхні частини – РНК і білки. Їхня найбільша кількість була в частині слизової, яка відповідає за нюх. Чим менше тривала хвороба у людини, тим більше вірусів виявлялося.

Автори дослідження також виявили шиповидний білок коронавірусу в клітинах слизової, які перебувають в безпосередній близькості від нервових закінчень, що потенційно дає їм можливість потрапити в головний мозок. Вони знайшли докази того, що нюхові нейрони, а також відділ мозку, що відповідає за нюх, можуть бути інфіковані.

При подальшому дослідженні вчені виявили шиповидний білок коронавірусу в деяких інших частинах головного мозку, включаючи довгастий мозок, який, крім іншого, відповідає за контроль дихання та кровообіг.

Вчені вказують, що для визначення всіх можливих механізмів проникнення коронавірусу в головний мозок будуть потрібні подальші дослідження.



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