У Криму зафіксували понад 200 випадків COVID-19 за добу: яка зараз ситуація
За минулу добу на анексованому півострові збільшилася кількість хворих на COVID-19. У Криму зафіксували ще 224 випадків коронавірусної інфекції.
Серед 224 нових випадків 46 людини мали безсимптомний перебіг захворювання. Про це повідомив російський уряд анексованого Криму, пишуть "Крим.Реалії".
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Яка зараз ситуація з COVID-19 у Криму
За минулу добу усі лабораторії на території Криму обстежили 2451 людину. Від початку пандемії на півострові зафіксували 244 летальних випадки, натомість 9 430 людей одужали. Загалом понад 13 тисяч кримчан інфікувалися COVID-19.
Із загальної кількості захворілих 138 виявлені при зверненні за медичною допомогою, 86 – серед контактних по раніше зареєстрованих випадків,
– мовиться у повідомленні.
Що українська влада говорить про ситуацію у Криму
Представник президента України в Криму Антон Кориневич назвав ситуацію в Криму близькою до катастрофічної. Окупаційна влада Криму не контролює поширення коронавірусу на півострові. Як сказав Кориневич, у лікарнях Криму недостатньо місць та ліжок для інфікованих коронавірусом. Людей залишають без медичної допомоги – їх переводять у санаторії або ж взагалі відмовляють у госпіталізації.
Немає можливості пройти тест на COVID-19 добровільно. Іноді доводиться чекати понад 24 години, поки машина швидкої допомоги приїде на виклик,
– підкреслив представник Зеленського.
Він також зауважив, що у місцевих аптеках немає основних препаратів. А статистика щодо коронавірусу на півострові спотворюється окупантами. Об'єктивної інформації немає, ніхто не контролює дотримання карантинних обмежень.
Джерело: 24 канал
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