За минулу добу на анексованому півострові збільшилася кількість хворих на COVID-19. У Криму зафіксували ще 224 випадків коронавірусної інфекції.

Серед 224 нових випадків 46 людини мали безсимптомний перебіг захворювання. Про це повідомив російський уряд анексованого Криму, пишуть "Крим.Реалії".

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Яка зараз ситуація з COVID-19 у Криму

За минулу добу усі лабораторії на території Криму обстежили 2451 людину. Від початку пандемії на півострові зафіксували 244 летальних випадки, натомість 9 430 людей одужали. Загалом понад 13 тисяч кримчан інфікувалися COVID-19.

Із загальної кількості захворілих 138 виявлені при зверненні за медичною допомогою, 86 – серед контактних по раніше зареєстрованих випадків,

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Дані російської влади Криму і Севастополя про захворюваність коронавірусів не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відбиває багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в рядах російських військових і спецслужб.

Що українська влада говорить про ситуацію у Криму

Представник президента України в Криму Антон Кориневич назвав ситуацію в Криму близькою до катастрофічної. Окупаційна влада Криму не контролює поширення коронавірусу на півострові. Як сказав Кориневич, у лікарнях Криму недостатньо місць та ліжок для інфікованих коронавірусом. Людей залишають без медичної допомоги – їх переводять у санаторії або ж взагалі відмовляють у госпіталізації.

Немає можливості пройти тест на COVID-19 добровільно. Іноді доводиться чекати понад 24 години, поки машина швидкої допомоги приїде на виклик,

– підкреслив представник Зеленського.

Він також зауважив, що у місцевих аптеках немає основних препаратів. А статистика щодо коронавірусу на півострові спотворюється окупантами. Об'єктивної інформації немає, ніхто не контролює дотримання карантинних обмежень.