Король Швеції визнав, що країна зазнала невдачі у боротьбі з пандемією COVID-19
Король Швеції Карл XVI Густав заявив, що його країна обрала неправильну стратегію боротьби з коронавірусом.
Влада країни тривалий час відмовлялась від жорстких обмежень. Але нині визнала, що наслідки цьому жахливі, повідомляє SVT.
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Традиційна програма "Рік з королівською родиною" повинна була вийти в ефір 21 грудня, але її уривки опублікували зараз. Король Швеції Карл XVI Густав визнав, що країна зазнала невдачі у боротьбі з пандемією коронавірусу. Станом на 18 грудня внаслідок хвороби померло 7 993 громадян.
Я думаю, що ми зазнали невдачі. У нас багато загиблих, і це жахливо,
– сказав він.
Нагадаємо, що під час першої хвилі коронавірусу у Швеції не закривали школи, ресторани та спортивні зали. Також не було введено обов'язкового маскового режиму.
У Швеції таки посилили обмеження
Швеція почала рекомендувати своїм мешканцям носити маски лише 18 грудня 2020 року. Відтепер громадяни країни повинні носити засоби захисту тоді, коли неможливо уникнути скупчення людей, зокрема в транспорті під час години пік.
Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що в країні набирають чинності інші й обмеження:
- Відтепер у Швеції діятиме комендантська година на продаж алкоголю.
- Скоротять число людей, які можуть сидіти разом за одним столом в закладах громадського харчування.
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