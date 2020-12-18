Король Швеції Карл XVI Густав заявив, що його країна обрала неправильну стратегію боротьби з коронавірусом.

Влада країни тривалий час відмовлялась від жорстких обмежень. Але нині визнала, що наслідки цьому жахливі, повідомляє SVT.

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Традиційна програма "Рік з королівською родиною" повинна була вийти в ефір 21 грудня, але її уривки опублікували зараз. Король Швеції Карл XVI Густав визнав, що країна зазнала невдачі у боротьбі з пандемією коронавірусу. Станом на 18 грудня внаслідок хвороби померло 7 993 громадян.

Я думаю, що ми зазнали невдачі. У нас багато загиблих, і це жахливо,

– сказав він.

Нагадаємо, що під час першої хвилі коронавірусу у Швеції не закривали школи, ресторани та спортивні зали. Також не було введено обов'язкового маскового режиму.

У Швеції таки посилили обмеження

Швеція почала рекомендувати своїм мешканцям носити маски лише 18 грудня 2020 року. Відтепер громадяни країни повинні носити засоби захисту тоді, коли неможливо уникнути скупчення людей, зокрема в транспорті під час години пік.

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що в країні набирають чинності інші й обмеження: