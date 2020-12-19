За 10 місяців пандемії чи не кожен українець мав контакт із хворим на коронавірус. Утім, контактною особою вважають людину, яка мала тісний та тривалий контакт з інфікованим на COVID-19.

Зокрема, перебували віч-на-віч на відстані менше, ніж 2 метри, тривалістю у понад 15 хвилин. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

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Контактні особи в Україні

Водночас контактною особою вважають людину, яка мешкає з тим, у кого підтвердили коронаврус. Про відповідну ситуацію розповіла контактна особа Олеся Пігальова. Її чоловік отримав позитивний тест на COVID-19.

Жінка зазначила, що наступного дня після виявлення захворювання, вони зателефонували сімейному лікарю і повідомили про діагноз. Зрештою отримали відповідь – жінці потрібно сидіти вдома та чекати симптоми коронавірусу.

Олеся наполягла на тестуванні, адже їхній маленький син відвідує дитячий садок та міг заразити інших дітей. "Вона сказала, що у них рішення прийнято зверху і без симптомів – на тести не беруть", – розповіла Пігальова.

Безсимптомний перебіг захворювання

Утім лікарі пояснили, що безсимптомний COVID-19 також небезпечний для інших. За словами терапевтки-кардіологині Марини Крапівнер, ще до того, як у людей з'являться симптоми – вони можуть бути небезпечними для оточуючих. Виділення вірусу відбувається раніше, ніж проявляються симптоми хвороби, зауважила лікарка.

Алгоритм дій контактних осіб, затверджений Міністерством охорони здоров'я, не передбачає перевірку тих, хто контактував із хворим. Звісно, якщо у пацієнта немає симптомів. За інформацією медиків, таким людям не варто панікувати та витрачатися на дорогі тести у приватних лабораторіях, а самоізолюватися на 14 днів.

Раніше, ніж через 2 тижні, тест можна зробити тільки при виявленні симптомів, інакше це безглуздо. Тест на антитіла у відповідній ситуації взагалі не має сенсу. Якщо через 2 тижні симптомів не з'являється – то, в цілому, людина здорова,

– зазначила Марина Крапівнер.

Згідно зі словами науковців, навіть коли COVID-19 пройшов безсимптомно, то за 2 тижні самоізоляції розповсюджувати вірус пацієнт вже не буде. Утім, якщо ж протягом 14 днів підвищується температура, з'являється кашель та задишка – треба повідомити сімейного лікаря, який направить на тест.



За 2 тижні самоізоляції розповсюджувати вірус пацієнт вже не буде / Скриншот з відео

Робота з контактними особами – це основа контролю над пандемією, пояснив ексзаступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк. Ланцюги поширення вірусу можна значно скоротити, якщо покладатись не тільки на людську совість під час самоізоляції.

Системи нагляду за контактними особами

Чимало тих, хто контактував із хворими, можуть навіть не підозрювати про це. У країнах світу за контактними особами спостерігають медики та поліція, а у країнах Південної Азії створюють спеціальні команди.

"Там створюють команди добровольців, які відстежують відповідні контакти. Тобто не треба бути фахівцем чи інфекціоністом, треба просто бути людиною, яка телефонує та збирає анкетні дані, а зрештою – повідомляє про контакт", – сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я КШЕ Павло Ковтонюк.



У країнах Південної Азії створюють спеціальні команди щодо COVID-19 / Фото Getty Images

У Польщі за контактними особами наглядає автоматизована система, яка повідомляє про контакт з хворим. Відповідні дані вносять до єдиної бази і відтоді за пацієнтом з підозрою наглядає спеціальний додаток в телефоні.

Схожа схема є в Україні – це застосунок "Дій вдома", утім контроль самоізоляції ведеться за тими, хто прибув з-за кордону. А самоізоляція всередині країни – на совісті особисто кожного.