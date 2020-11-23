У Конго від коронавірусу 22 листопада помер український військовий, який був у складі місії ООН. Від початку пандемії в Збройних силах України 26 людей померли через COVID-19. Загалом станом на 23 листопада хворобою інфікувалися 2882 особи, з них 51 – за минулу добу.

Коронавірус вже подолали 6159 військовослужбовців. Про це повідомляє у фейсбуці Командування Медичних сил ЗСУ.

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Про смерть військовослужбовця від коронавірусу

За інформацією командування, військовий перебував у складі місії ООН у республіці Конго. Він захворів 7 листопада. У нього спостерігалась легка форма перебігу хвороби. Однак, 16 листопада військовому погіршало.

Хворий був направлений на стаціонарне лікування до госпіталю ООН у місті Гома. 22 листопада стан його здоров’я різко погіршився, почалась інтенсивна терапія, яка, на жаль, не дала позитивного результату. Висловлюємо співчуття близьким та рідним,

– мовиться у дописі військових медиків.

Яка зараз ситуація з COVID-19 у ЗСУ

Станом на 23 листопада на ізоляції та самоізоляції перебуває 394 особи. За останню добу коронавірус підхопив 51 військовослужбовець. Зазначається, що 12 з них госпіталізовано. Зараз вони отримують необхідне лікування, стан їхнього здоров’я – задовільний.

Загалом від початку пандемії захворіли 2882 військових, з яких 6159 вже одужали.

До слова, в Україні станом на 23 листопада за добу виявили 10 945 нових випадків інфікування коронавірусом. Зокрема, захворіли 491 дитина та 447 медпрацівників. Найбільше інфікованих зареєстрували у Києві, Дніпропетровській, Київській, Житомирській та Запорізькій областях.