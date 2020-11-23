У Конго від коронавірусу помер український військовий, – командування медсил ЗСУ
У Конго від коронавірусу 22 листопада помер український військовий, який був у складі місії ООН. Від початку пандемії в Збройних силах України 26 людей померли через COVID-19. Загалом станом на 23 листопада хворобою інфікувалися 2882 особи, з них 51 – за минулу добу.
Коронавірус вже подолали 6159 військовослужбовців. Про це повідомляє у фейсбуці Командування Медичних сил ЗСУ.
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Про смерть військовослужбовця від коронавірусу
За інформацією командування, військовий перебував у складі місії ООН у республіці Конго. Він захворів 7 листопада. У нього спостерігалась легка форма перебігу хвороби. Однак, 16 листопада військовому погіршало.
Хворий був направлений на стаціонарне лікування до госпіталю ООН у місті Гома. 22 листопада стан його здоров’я різко погіршився, почалась інтенсивна терапія, яка, на жаль, не дала позитивного результату. Висловлюємо співчуття близьким та рідним,
– мовиться у дописі військових медиків.
Яка зараз ситуація з COVID-19 у ЗСУ
Станом на 23 листопада на ізоляції та самоізоляції перебуває 394 особи. За останню добу коронавірус підхопив 51 військовослужбовець. Зазначається, що 12 з них госпіталізовано. Зараз вони отримують необхідне лікування, стан їхнього здоров’я – задовільний.
Загалом від початку пандемії захворіли 2882 військових, з яких 6159 вже одужали.
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