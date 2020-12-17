Комунікація – ключовий підхід: у ВООЗ розповіли про головний елемент боротьби з COVID-19
ВООЗ вважає, що влада повинна шукати діалог з громадянами для більш ефективної боротьби з коронавірусом. Так, там вважають комунікацію влади і суспільства – одним з найважливіших елементів у цій боротьбі.
Владі слід шукати підхід до груп населення. Про це розповів директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ганс Клюге в інтерв’ю "РБК-Україна".
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У цьому сенсі дуже важлива комунікація. Комунікація є ключовим елементом стратегії у боротьбі з COVID-19. Замість того щоб вказувати пальцем на людей і звинувачувати їх, спробуйте зрозуміти, який підхід до якої групи населення,
– зауважив він.
До прикладу Клюге навів Данію, в якій молодь не бажала дотримуватися карантину. Відтак, влада намагалася знайти діалог з цією віковою категорією через кумирів.
"Може футболіст, може який-небудь відомий співак, інстаблогер. А потім йде комунікація через соціальні мережі, в такому форматі, щоб вони це розуміли. Наприклад, не говорити "ви створюєте небезпеку для населення", а сказати "ми не хочемо, щоб це був останній Новий рік для вашого дідуся", – додав представник ВООЗ.
Зауважимо, що 13 грудня в Україну приїхали представники Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге і Гундо Вайлер. Вони обговорювали питання пандемії COVID-19, вакцинації та трансформації медицини з головним санітарним лікарем України Віктором Ляшко та головою представництва організації в Україні Ярно Хабіхтом.
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