Американська фармкомпанії Moderna оголосила, що ціна однієї дози вакцини від коронавірусу буде коливатися від 25 до 37 доларів.

Кінцева вартість вакцини від коронавірусу буде залежати від розміру партії, яка буде необхідна замовнику. Про це заявив глава компанії Стефан Бансель в інтерв'ю Die Welt.

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Це справедлива ціна, враховуючи вартість лікування важкохворого на COVID-19 для системи охорони здоров’я. Ми не зацікавлені в максимальному прибутку,

– зазначив керівник компанії.

Бансель додав, що на сьогодні компанія веде переговори з Єврокомісією про постачання препарату до Європи. До підписання договору на поставку вакцини залишилося кілька днів, а одним із ключових моментів переговорів є плата за резервування вакцини. До кінця 2020 року компанія планує виробити 20 мільйонів доз.

"Ми хочемо постачати Європу і ведемо конструктивні переговори", – сказав Бансель.

Що відомо про вакцину Moderna