Компанія Danone в Україні доєдналася до національного проєкту Virobnik.ua, що показує, як створюються продукти щоденного вжитку. Так виробництво йогуртів компанії стає повністю відкритим.

У відео є відповіді на найважливіші питання. Про це стало відомо в ефірі 24 каналу.

Також читайте Українці тепер можуть бачити, як виробляється харчова упаковка

У відео – весь процес створення йогурту

Перш за все, ретельно показані:

інгредієнти продукту;

чистота приміщень;

умови виробництва;

та весь цикл створення йогурту.

Ролик триває лише декілька хвилин. Зокрема зазначається, що постачальниками молока для дитячого йогурту є лише 2 ферми, сертифіковані для дитячого харчування. У відео показані етапи перевірки молока в лабораторіях ферм та заводу.

Як переглянути товар

Найближчим часом Danone покаже на сервісі Virobnik.ua виробництво також і інших продуктів, серед яких молоко та йогурти. Для перегляду відео треба перейти на сайт Virobnik.ua та знайти товар, який вас цікавить у рядку пошуку, або просканувати спеціальний QR-код на товарі.

Таким чином всі українці в будь-який момент можуть на власні очі побачити, як створюються продукти щоденного вжитку.

Мета проєкту

Як зазначалося, мета проєкту – зростання довіри українців до товарів, які вони купують щодня, зникнення стресу і недовіри. Добросовісні виробники ж мають змогу показати:

► чистоту приміщень;

► якісні інгредієнти;

► інвестиціі у виробництво.

Спільнота відкритих брендів

Virobnik.ua став спільнотою відкритих брендів.

Ми переконані, що українці можуть сміливо купувати продукцію всіх учасників проєкту, яких стає все більше. Ми не кажемо: "Купуйте це або це". Ми достовірно показуємо весь процес виробництва, його умови, а людина вже сама робить свій вибір,

– сказав натхненник сервісу Віталій Єрмак.

Virobnik.ua першим в Україні нещодавно показав, як створюється продукт, навколо якого існує найбільша кількість міфів, щодо його інгредієнтів – докторська ковбаса.

Як компанія Danone створює йогурти: дивіться відео