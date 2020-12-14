Компанія AstraZeneca і розробники російської вакцини проти коронавірусу "Супутник-V" скомбінують свої препарати. Випробування повинні розпочатися вже цього місяця.

Розробники "Супутника-V" запропонували співпрацю компанії AstraZeneca, яка створила вакцину проти COVID-19 разом з вченими Оксфордського університету. Останні ж прийняли пропозицію російських вчених, про це йдеться на їхньому офіційному сайті.

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Компанія AstraZeneca повідомила, що проведе клінічні дослідження разом з Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені академіка М. Ф. Гамалії та Російським фондом прямих інвестицій і фармкомпанією "Р-Фарм". Все заради того, щоб перевірити ефективність комбінації британської вакцини AZD1222 з російською вакциною "Супутник-V". Випробування планують розпочати у грудні.

Комбінації різних вакцин можуть стати важливим кроком у профілактиці COVID-19 внаслідок посилення імунної відповіді й підвищення доступності препаратів. Дослідження різних режимів застосування вакцин необхідні для того, щоб оцінити можливість створення більш гнучких програм вакцинації, які дадуть лікарям широкий вибір підходів до профілактики захворювання. Комбінації різних вакцин потенційно можуть викликати стійкішу і тривалішу імунну відповідь,

– йдеться в повідомленні AstraZeneca.

AZD1222 та "Супутник V" розроблені на основі аденовірусних векторів, вони містять генетичний матеріал S-білка коронавірусу SARS-CoV-2. Аденовіруси позбавлені здатності до реплікації, тож несуть лише генетичний матеріал (антиген) в клітини організму людини.

Російські вчені вважають, що коштом їхнього препарату AstraZeneca і Оксфордський університет хочуть підняти ефективність своєї вакцини проти COVID-19. Оскільки середня її ефективність становить 70,4%.

У них проблема – недостатньо висока ефективність в дослідженнях. Її, очевидно, треба підіймати, використовуючи другий компонент, дворазову вакцинацію треба робити. А у них тільки аденовірус зроблений на основі аденовірусу мавп третього серотипу, наскільки я пам'ятаю. І більше нічого немає. А у нас два різних аденовіруси. Ось один з них вони візьмуть і подивляться, будуть використовувати як бустер (посилення),

– заявив директор Центру Гамалії Олександр Гінзбург.

Що відомо про ефективність вакцини від AstraZeneca та "Супутник-V"