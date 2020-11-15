Коли закінчиться пандемія коронавірусу: прогноз розробника вакцини
До літа 2021 року пандемія коронавірусу у світі піде на спад. До нормального життя люди повернуться до зими 2021 – 2022 років.
Вакцина дозволить знизити зараження COVID-19. Про це заявив співзасновник компанії BioNTech, що розробила вакцину від коронавірусу, професор Угур Сахін в інтерв'ю ВВС.
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"Можливо, не на 90%, можливо, на 50%, але ми не маємо забувати, що навіть це може призвести до різкого скорочення поширення пандемії", – зазначив Угур Сахін.
Деякі дослідники припускали, що до норми життя на планеті повернеться до весни 2021 року. Однак професор Угур Сахін не погоджується з такими твердженнями.
Коли почнеться вакцинація
За його словами, за нормальної ситуації вакцинувати людей почнуть наприкінці 2020 року – на початку 2021 року. Відчутно вплинути на перебіг коронавірусу вакцина може до квітня 2021 року. Адже тоді понад 300 мільйонів доз вакцини доставлять у всі куточки світу.
"Літо допоможе нам, адже влітку рівень інфікування знизиться, і що абсолютно важливо, так це те, щоб ми отримали високий рівень вакцинації до осені/зими наступного року чи раніше", – наголосив науковець.
Коли Україна може отримати вакцину від COVID-19
- Україна ймовірно зможе отримати першу партію ефективної вакцини від коронавірусу у другому кварталі 2021 року. Таку заяву робили у Всесвітній організації охорони здоров'я.
- Наша держава отримає дози, яка буде потрібною для вакцинації 20% населення країни. Однак перша партія розрахована лише на 3%.
- Для вакцинації населення від COVID-19 уряд зарезервував у бюджеті 2,6 мільярда гривень
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