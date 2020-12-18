Шмигаль розповів, коли українців вакцинуватимуть від коронавірусу
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що першу партію вакцин від COVID-19 Україна очікує вже у лютому. Тоді ж Кабмін планує розпочати період безкоштовної вакцинації для лікарів.
Шмигаль наголосив, що вже зараз Україна веде перемовини з провідними розробниками вакцин. Про це повідомляє 24 канал.
Важливо План вакцинації українців проти коронавірусу: Шмигаль розповів деталі
Прем'єр додав, що Україна рухатиметься як країни Європи та інший цивілізований світ у питанні вакцинації.
У березні очікується перша партія з 8 мільйонів доз вакцини для 4 мільйонів українців у межах ініціативи COVAX. Кошти на закупівлю вакцини закладені в держбюджет,
– сказав Шмигаль.
За його словами, перші вакцини очікуються вже у лютому і для цього ведуться переговори у двох напрямках: безпосередньо з виробниками вакцин і з керівництвом країн, де такі вакцини будуть вироблятися або вже законтрактовані.
Що відомо про вакцинацію в Україні
- У Держбюджеті-2021 на вакцинацію проти коронавірусу виділили 2,6 мільярда гривень. Щоправда, необхідно майже у 6 разів більше – 15, 1 мільярда.
- Очікують, що перші 8 мільйонів доз вакцин Україна отримає упродовж першого кварталу 2021 року.
- Першими вакцинують медиків, які працюють з хворими на COVID-19. Після того – усіх інших медичних працівників, освітян, військових та правоохоронців.
- Згодом щеплення проти небезпечного вірусу робитимуть тим людям, що перебувають у підвищеній групі ризику через вік або супутні хвороби.
Джерело: 24 канал
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