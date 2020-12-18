Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що першу партію вакцин від COVID-19 Україна очікує вже у лютому. Тоді ж Кабмін планує розпочати період безкоштовної вакцинації для лікарів.

Шмигаль наголосив, що вже зараз Україна веде перемовини з провідними розробниками вакцин. Про це повідомляє 24 канал.

Важливо План вакцинації українців проти коронавірусу: Шмигаль розповів деталі

Прем'єр додав, що Україна рухатиметься як країни Європи та інший цивілізований світ у питанні вакцинації.

У березні очікується перша партія з 8 мільйонів доз вакцини для 4 мільйонів українців у межах ініціативи COVAX. Кошти на закупівлю вакцини закладені в держбюджет,

– сказав Шмигаль.

За його словами, перші вакцини очікуються вже у лютому і для цього ведуться переговори у двох напрямках: безпосередньо з виробниками вакцин і з керівництвом країн, де такі вакцини будуть вироблятися або вже законтрактовані.

Зверніть увагу! Першочергово в Україні вакцинуватимуть людей з групи ризику. До них належать медпрацівники, військовослужбовці, працівники освіти.

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