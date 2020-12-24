У Міністерстві охорони здоров'я очікують ріст захворюваності на COVID-19 серед українців найближчим часом. Це пов'язано із масовими зібраннями на новорічні свята.

Новорічні свята стануть причиною нової хвилі захворювань Зокрема причиною будуть великі скупчення людей, які є звичним явищем у період свят. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише РБК. Читайте також Був би жорсткий опір: Ляшко пояснив, чому не заборонили ялинки та ярмарки Максим Степанов “Ми очікуємо зростання кількості хворих внаслідок святкування Нового року. Відкриття ялинок, яка кількість людей дотримується встановлених правил – все це призведе до зростання кількості хворих в найближчій перспективі”. Зверніть увагу! Загальний карантин в Україні продовжили до 28 лютого 2021 року. Але з 8 по 24 січня діятиме локдаун, тобто жорсткіший варіант карантину. Яка ситуація з COVID-19 в Україні наразі Загальна кількість українців, які інфікувалися коронавірусом перевищила 1 мільйон.

Добовий приріст хворих на коронавірус становить 11 490. Зокрема, захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників.

Станом на 24 грудня одужали 631 435 хворих, померли від ускладнень – 17 395.