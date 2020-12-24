Коли в Україні знову зросте захворюваність на COVID-19: прогноз МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я очікують ріст захворюваності на COVID-19 серед українців найближчим часом. Це пов'язано із масовими зібраннями на новорічні свята.
Новорічні свята стануть причиною нової хвилі захворювань
Зокрема причиною будуть великі скупчення людей, які є звичним явищем у період свят. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише РБК.
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Максим Степанов
“Ми очікуємо зростання кількості хворих внаслідок святкування Нового року. Відкриття ялинок, яка кількість людей дотримується встановлених правил – все це призведе до зростання кількості хворих в найближчій перспективі”.
Яка ситуація з COVID-19 в Україні наразі
- Загальна кількість українців, які інфікувалися коронавірусом перевищила 1 мільйон.
- Добовий приріст хворих на коронавірус становить 11 490. Зокрема, захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників.
- Станом на 24 грудня одужали 631 435 хворих, померли від ускладнень – 17 395.
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