Вакцина від COVID-19 може стати доступною в Україні вже з 2021 року. Однак її поява не зупинить пандемію. Але це допоможе зменшити кількість випадків захворювання.

І до цього треба завчасно готувати суспільство. Про це сказав ексдиректор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта в ефірі 24 каналу.

Зверніть увагу Договір не за горами: Україна веде перемовини з усіма виробниками вакцин від COVID-19

Він наголосив, що при жодній інфекційній хворобі вакцинація не є цілковитою гарантією припинення епідемії. І зазначив, що наступного епідеміологічного сезону восени буде значно ефективнішою система охорони здоров'я.

Все через те, що вакцина від коронавірусу стане доступною в Україні приблизно у травні – червні 2021 року. Найголовніше, щоб МОЗ почало готувати суспільство до вакцинації,

– наголосив Курпіта.

Переговори із виробниками

Україна також веде переговори з перспективними виробниками, зокрема із COVAX. Зараз узгоджують умови та терміни, щоб забезпечити доступ України до вакцинації. Вони готові забезпечити 8,5 мільйонів доз вакцини проти коронавірусної хвороби. Це допоможе провести вакцинацію понад 4 мільйонам українців, оскільки вакцину вводять двічі.

До речі, за словами очільника МОЗ Максима Степанова, окрім ініціативи COVAX, перемовини ведуть із:

Pfizer,

з іншою американською компанією Moderna,

компанією Sinovac,

компанією "Сінофарм".

Що відомо про вакцину від COVID-19 в Україні

У Всесвітній організації охорони здоров'я сказали, що Україна ймовірно, зможе отримати першу партію ефективної та зареєстрованої вакцини від коронавірусної інфекції у другому кварталі 2021 року.

Україна матиме змогу отримати таку кількість доз, яка буде потрібною для вакцинації 20% населення країни. Однак перша партія розрахована лише на 3%.

Уряд зарезервував у бюджеті 2,6 мільярда гривень, які витратять на вакцинацію населення від COVID-19.

Більше про першу успішну вакцину проти коронавірусу – читайте за посиланням.