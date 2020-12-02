Президент Росії Володимир Путін 2 грудня розпорядився вже з наступного тижня, 7 грудня, розпочати вакцинацію населення російським препаратом "Спутник V". Першими вакцинувати мають лікарів та вчителів. Що цікаво, дієвість російської вакцини досі не доведена.

Для цього найближчим часом буде виготовлено близько 2 мільйонів доз вакцини "Спутник V". Про це повідомляє Интерфакс із посиланням на заяву Путіна на нараді з відкриття багатофункціональних медцентрів Міноборони.

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Заява Путіна

Якщо ви вважаєте, що ми до такого кроку підійшли впритул, то просив би вас організувати роботу таким чином, щоб у кінці наступного тижня ви приступили до масштабної вакцинації,

– сказав Путін, звертаючись до віцепрем'єрки Тетяни Голікової.

Російська влада обіцяє, що вакцина буде безкоштовною і вводитимуть її лише на добровільних засадах.

Що відомо про російську вакцину

У Росії зараз готують до масового поширення дві вакцини проти коронавірусу – "Спутник V", розроблену Центром імені Гамалії, та "ЭпиВакКорона" від центру "Вектор". Ще одна вакцина від Центру імені Чумакова є на стадії підготовки до клінічних випробувань третьої фази.

Які причини недовіри до вакцини "Спутник V"

Вакцина "Спутник V" має тимчасову реєстрацію, яку видав МОЗ Росії 11 серпня. Препарат не пройшов третьої фази випробувань, а повноцінних результатів попередньої фази досі не опублікували. Науковці з різних країн світу розкритикували статтю з описом російської вакцини через те, що в тексті є неправдиві дані та "копіпасти".

Путін вихваляв ефективність нової російської вакцини, мовляв, вона "здатна формувати стійкий імунітет до коронавірусу". Водночас він сам не поспішає нею щепитися нібито через те, що глава держави не може вакцинуватися незареєстрованим препаратом.