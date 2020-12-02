Коли потрібно вводити локдаун: Радуцький назвав важливий критерій
Посилення карантинних обмежень в Україні залежить від навантаження на систему охорони здоров'я. Кабміну доведеться запроваджувати локдаун, якщо у лікарнях будуть зайнятими 35 – 40 тисяч ліжок.
Таку думку голова комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький висловив в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.
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Він підкреслив, що станом на 2 грудня завантаженість лікарняних ліжок в Україні сягає 27 – 28 тисяч. Це – майже половина від загальної кількості наявних місць.
Якщо завантаженість ліжок зростатиме, якщо вона сягне 35 – 40 тисяч, буде потрібен локдаун. Адже система не витримає,
– наголосив Радуцький.
Що може передбачати локдаун
Він також пояснив, що чекатиме українців у випадку посилення карантину. Зокрема, офісним працівникам доведеться повернутися до дистанційної роботи, діятиме заборона на роботу ТРЦ.
Крім цього, проведення масових заходів не дозволятимуть, а кількість людей під час заходів на свіжому повітрі буде обмеженою, зазначив голова парламентського комітету.
Натомість сенсу зупиняти міжнародне сполучення Радуцький не бачить. Мовляв, локдаун і так зменшить концентрацію людей. Попри це, працювати, на його думку, має лише службовий транспорт.
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