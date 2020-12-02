Посилення карантинних обмежень в Україні залежить від навантаження на систему охорони здоров'я. Кабміну доведеться запроваджувати локдаун, якщо у лікарнях будуть зайнятими 35 – 40 тисяч ліжок.

Таку думку голова комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький висловив в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

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Він підкреслив, що станом на 2 грудня завантаженість лікарняних ліжок в Україні сягає 27 – 28 тисяч. Це – майже половина від загальної кількості наявних місць.

Якщо завантаженість ліжок зростатиме, якщо вона сягне 35 – 40 тисяч, буде потрібен локдаун. Адже система не витримає,

– наголосив Радуцький.

Що може передбачати локдаун

Він також пояснив, що чекатиме українців у випадку посилення карантину. Зокрема, офісним працівникам доведеться повернутися до дистанційної роботи, діятиме заборона на роботу ТРЦ.

Крім цього, проведення масових заходів не дозволятимуть, а кількість людей під час заходів на свіжому повітрі буде обмеженою, зазначив голова парламентського комітету.

Натомість сенсу зупиняти міжнародне сполучення Радуцький не бачить. Мовляв, локдаун і так зменшить концентрацію людей. Попри це, працювати, на його думку, має лише службовий транспорт.

Довідка. Станом на 2 грудня в Україні підтвердили 758 264 випадків коронавірусу. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 12 717 людей. 369 054 пацієнтам вдалося одужати,