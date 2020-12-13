За умови успішної масової вакцинації пандемію COVID-19 вдасться взяти під контроль до кінця літа 2021 року. Для цього впродовж наступних 9 місяців світ повинен зосередитися на співпраці.

Відповідний прогноз озвучив Угур Шахін, очільник німецької компанії BioNTech, яка спільно з Pfizer розробила вакцину від коронавірусу, пише Fox News. Компанії пообіцяли до кінця наступного року доставити по всьому світу щонайменше 1,3 мільярда доз своєї вакцини.

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Так, за словами експертів, у США суттєве зменшення показників захворюваності можна буде спостерігати вже до квітня. Для цього щеплення мають отримати 30% американців.

Безпека і світова співпраця

Угур Шахін запевнив, що препарат від Pfizer та BioNTech "має відмінний профіль безпеки".

Сподіваємось, ми зможемо впровадити вакцину дуже швидко, значно зменшивши кількість госпіталізацій,

– заявив експерт.

За словами Шахіна, співпраця урядів країн та компаній "мають вирішальне значення" в глобальній боротьбі з пандемією.

Що відомо про вакцинацію від COVID-19

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило екстрене використання розробленої компаніями Pfizer та BioNTech вакцини від COVID-19.

Раніше вакцину вже схвалили щонайменше у 5 країнах світу, зокрема у Великій Британії, Бахрейні, Канаді, Саудівській Аравії та Мексиці.

Велика Британія першою у світі розпочала масове щеплення від коронавірусу.

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Чи будуть українці вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 канал