До норми щодо стандартів надання медичної допомоги при COVID-19 протягом декількох місяців було внесено зміни. Її дія полягає у тому, що якщо після 10 днів хвороби людина 3 дні поспіль не має жодного клінічного симптому коронавірусної хвороби – особу можна вважати одужавшою.

Водночас людина, яка не має симптомів коронавірусу протягом відповідного терміну, може виходити на роботу. Про це в ефірі 24 каналу розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

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Саме по такому стандарту я одужав та вийшов на роботу. Повторне тестування – не робив,

– сказав очільник МОЗ.

Міністр охорони здоров'я зазначив, що одужавших рахують виходячи з повідомлень лікарів сімейної медицини або власне лікарень, які повідомляють про відповідні цифри.

Водночас Максим Степанов зауважив, що кількість людей, які одужали від COVID-19 вказує на те, що в Україні у порівнянні з минулим четвергом (26 листопада –, 24 канал) можна побачити зменшення майже на тисячу захворювань. За його словами, це ефект від введених карантинних обмежень, зокрема й карантину вихідного дня.

"Так, ми не отримали максимального ефекту, на який розраховували, так ми розраховували на кращі цифри. Але ми побачили ефективність запровадження таких карантинних обмежень. На це вказують безпосередньо цифри", – сказав міністр охорони здоров'я.

Довідка. Станом на 3 грудня 2020 року від початку пандемії в Україні зафіксували 772 760 випадків інфікування коронавірусом. З них одужало 384 426 осіб, натомість летальних випадків виявили до 12 960. Загалом в країні провели 4 654 206 ПЛР-тестувань.

Степанов про ситуацію з COVID-19 та власну відставку: дивіться відео 24 каналу