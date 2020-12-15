У пацієнтів, які виписані з лікарні поле лікування COVID-19, ймовірність ускладнень і смерті особливо висока в перші дні. Потім вона піддається суттєвому зниженню.

Вчені оцінили здоров'я приблизно 2200 осіб, які проходили лікування від COVID-19 в американській мережі лікарень для ветеранів, протягом двох місяців після виписки, пише JAMA.

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Його порівняли з показниками людей, які лікувалися від інших хвороб – нековідних пневмоній і серцевої недостатності.

Смертність від коронавірусу після госпіталізації

У перші два місяці після виписки з лікарні померли 9% пацієнтів після COVID-19, а 20% були знову госпіталізовані. Смертність від коронавірусної інфекції в лікарнях в період, який охопив дослідження, становила 18,2%.

Виявилося, що середній рівень ризику ускладнень, повторної госпіталізації та смерті протягом двох місяців у постковідних пацієнтів нижче, ніж у пацієнтів з серцевою недостатністю (27% проти 37%) і після пневмоній (26% проти 22%). Однак протягом перших 10 днів після виписки у людей після коронавірусною інфекцією ці ризики були істотно вище – на 40-60%.

Порівнюючи відокремлені наслідки хвороби для пацієнтів з COVID-19 з наслідками після інших серйозних хвороб, ми бачимо незвично високий ризик смерті в перші один-два тижні,

– заявили автори дослідження.

Вчені вважають, що нові дані ставлять нові питання: як і коли краще виписувати пацієнтів після COVID-19 та яке спостереження для них потрібне після виписки.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу