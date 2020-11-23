Госпіталізовані пацієнти з COVID-19 виділяють живий вірус не довше 9 днів з моменту появи симптомів. Ці висновки підтверджують виправданість десятиденної ізоляції контактних осіб.

Група вчених з Великобританії провела систематичний огляд 98 досліджень, в яких аналізувалася зміна вірусного навантаження пацієнтів з SARS-Cov-2, SARS та MERS. Результати опубліковані в журналі The Lancet Microbe.

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Як довго заразна людина на коронавірус

Аналіз досліджень показав:

середня тривалість виділення РНК коронавірусу склала 17 днів з початку появи симптомів у верхніх дихальних шляхах;

14,6 дня – в нижніх дихальних шляхах;

у фекаліях – 17,2 дня.

В одному випадку вірус виділявся протягом 83 днів. Однак в жодному з досліджень не було виявлено живі віруси в тканинах або виділеннях через 9 діб після появи симптомів. Таким чином, пік вірусного навантаження припадає на перший тиждень захворювання, вважають вчені. У пацієнтів з SARS пікові значення виділення живого вірусу припадали на 10-14 дні, з MERS – на 7-10 дні.

Чому це важливо

Вчені повідомили, що отримані результати узгоджуються з численними дослідженнями по відстеженню контактів хворих, які показали, що більшість випадків передачі інфекції відбувається в перші дні після появи симптомів. Тому рекомендації по ізоляції контактних людей протягом 10 днів автори вважали виправданими.

У статті підкреслюється, що в систематичний огляд були включені дослідження, в яких відстежувалася вірусне навантаження тільки госпіталізованих пацієнтів, тобто з середньо-важким і важким перебігом COVID-19. Можливо, у людей з легким перебігом і безсимптомних носіїв період виділення живого вірусу коротше.

Питання про те, коли й скільки заразна людина з COVID-19, залишається одним з найгостріших, оскільки від цього залежить ефективність заходів щодо зниження захворюваності.