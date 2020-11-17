Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що в Україні не можна скасовувати жодних протиепідеміологічних заходів, зокрема карантин вихідного дня. Відсутність обмежень призведе до краху медичної системи.

МОЗ шукає оптимальні варіанти протиепідеміологічних заходів, адже жорсткого локдауну не витримає українська економіка. Про це повідомив Максим Степанов в ефірі програми Свобода слова.

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Якщо скасувати всі протиепідеміологічні заходи, то захворюваність на коронавірус в Україні зросте до 20, 25, 30 тисяч хворих щодобово, завантаженість ліжок в лікарнях становитиме 100%, а далі – колапс медичної системи,

– зазначив Максим Степанов.

За словами очільника МОЗ, "жодна країна світу ще не вигадала іншого способу стримування розвитку епідемії, аніж введення протиепідеміологічних заходів".

Також Степанов вкотре наголосив, що найкращий спосіб розірвати ланцюг передачі коронавірусної хвороби – повний локдаун! До таких заходів вдались багато європейських країн, зокрема Швеція на законодавчому рівні заборонила людям збиратись компанією більш ніж по 8 людей.

Коронавірус, на жаль, дуже швидко розповсюджується. Зараз ми бачимо ускладнення серед молодих пацієнтів, які інфікувалися коронавірусом, вони дуже важко переносять цю хворобу,

– додав очільник МОЗ.

Увага! Карантин вихідного дня в Україні можуть скасувати: відповідний проєкт постанови вже зареєстрували у Раді.

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Що треба знати про карантин вихідного дня

Уряд запровадив карантин вихідного дня з 14 листопада. Він діятиме протягом 3 тижнів. Таким чином у суботу й неділю працюють лише продуктові, аптеки, АЗС, пошта та заклади, що готують їжу на виніс.

Суспільство переважно негативно сприйняло нові обмеження, зокрема підприємці чи не у кожному місті влаштували протестні акції, а деякі міста узагалі відмовились виконувати вимогу уряду.

Відтак у Раді зареєстрували постанову, яка рекомендуватиме уряду скасувати карантин вихідного дня.

За перші дні карантину вихідного дня мобільність населення зменшилась на 18 – 27%.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу