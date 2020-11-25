У Сумській області – дуже складна ситуація у медзакладах, що лікують хворих на COVID-19. За інформацією ЗМІ, у госпіталізації відмовляють навіть важким хворим.

Медзаклади – перевантажені

Проблеми є в Глухівському та Білопільському районі. Про це мовиться у матеріалі Obozrevatel.

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В обох районах медзаклади – перевантажені більше ніж, на 100%.

Влада пише переможні реляції про те, що у них заповнюваність на 60%. Але за словами знайомих, які перехворіли на коронавірус, там черга і для блатних. Не приймають навіть важких хворих,

– зазначив місцевий активіст Сергій Пушко.

До уваги! Резонанс викликала смерть жінки під дверима лікарні у Путивлі 18 листопада. Жінка так і не добилась госпіталізації. Після цього, кажуть активісти, влада підтвердила, що ліжкомісць не вистачає.

Важким хворим відмовляють у госпіталізації

Жителька Сум Лідія Жало втратила брата, який помер від коронавірусу. За ним дистанційно спостерігала сімейна лікарка

У неділю йому стало зовсім погано. Швидка не хотіла їхати, однак ми наполягли. Бригада приїхала, але брата не забрали в лікарню, хоча він уже важко дихав,

– зазначила жінка.

У чоловіка було вражено 56% легенів. Незважаючи на те, що хворий кашляв кров'ю, сімейна лікарка не радила йти на госпіталізацію. У реанімації, куди таки доставили брата Лідії, смертей у цей день було чимало.

Лікарі працюють у надважких умовах

"Я можу тільки поклонитися в ноги лікарям і медикам, які працюють там в реанімаційному відділенні. Розумієте, вони не ходять, вони там бігають", – наголосила жінка.

Проблема є не лише з ліжкомісцями, а й з медикаментами. За деякими ліками доводиться їздити не лише в інші міста, а й в інші області.

Нове коронавірусне відділення мають відкрити 1 грудня

Зазначимо, що влада Сум повідомляє про те, що коронавірусне відділення в одній з лікарень міста відкриють вже 1 грудня. Проте на фото, які оприлюднив медперсонал, видно, що лише частина приміщення відремонтована.

Навіть там, де начебто ремонт закінчено, немає опалення, немає гарячої води. Поставлені бойлери, але на всіх їх не вистачить. Гуляє протяг, до сих пір не встановлено ліфт,

– повідомила медсестра Юлія Вітковська.

Персонал звільняється – через малу оплату та недостатній захист. Адже медики в інфекційному відділенні отримують лише по 14 тисяч гривень.

Також у лікарні є проблеми з киснем. Його достатньо, проте траса замерзає при перших мінусових температурах.



Відділення мають відкрити вже 1 грудня / Фото з фейсбуку Юлії Вітковської

Готова лише частина приміщень / Фото з фейсбуку Юлії Вітковської

У відремонтованих приміщеннях – грибок / Фото з фейсбуку Юлії Вітковської