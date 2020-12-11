Нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький повідомив, кого першого вакцинуватимуть після того, як Україна отримає вакцини від коронавірусу. Він прогнозує, що масова вакцинація має розпочатися вже у квітні 2021 року.

Про те, кого першими вакцинуватимуть в Україні, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації та радник президента з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький розповів в ефірі проєкту "Право на владу". Про це повідомляє 24 канал.

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Перша хвиля – це лікарі, військові, це поліція. Лікарі обов'язково. Передовсім це медпрацівники, це військові, це поліція, це Національна гвардія та літні люди з групи ризику,

– повідомив нардеп.

Раніше він анонсував, що масову вакцинацію влада планує почати вже у квітні 2021 року. Для цього й уводять локдаун у січні – щоб збити темпи захворювання й "дотягнути" до початку вакцинації.



Що українці думають про вакцинування від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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