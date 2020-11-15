Станом на 15 листопада підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у столиці України вже 50 620, за минулу добу зафіксовано 921 випадок.

На жаль, за минулу добу зафіксовано 15 летальних випадків. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграмі.

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Загалом з початку епідемії у столиці України померли 965 людей. За 14 листопада до лікарень столиці госпіталізували 44 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Хто захворів у Києві за минулу добу, 14 листопада:

525 жінок віком від 18 до 97 років,

343 чоловіків віком від 18 до 93 років,

25 дівчаток від 11 місяців до 17 років,

28 хлопчиків від 3 років до 17.

Серед нових хворих – 42 медики. Одужали за минулу добу 57 людей. Всього коронавірус подолали 18 759 мешканців Києва.

Коронавірус у районах Києва

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 124, в Оболонському – 121 та в Деснянському районі – 120 випадків.