З початку епідемії у столиці України виявили 79 809 підтверджених випадків зараження коронавірусною інфекцією. За минулу добу, 5 грудня, кількість хворих зросла на 1518.

5 грудня від ускладнень 15 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 1425 киян, пише мер Києва Віталій Кличко у телеграмі.

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До лікарень столиці госпіталізували 87 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 станом на 6 грудня у столиці вже 79 809.

Хто захворів на коровірус у Києві 5 грудня

️813 жінок віком від 18 до 91 років,

️583 чоловіка віком від 18 до 85 років,

️67 дівчаток від 1 до 17 років,

55 хлопчиків від 1 до 17 років.

Серед нових хворих – 71 медичний працівник.

COVID-19 у районах Києва

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 285, в Деснянському – 237 та в Подільському районі – 185 випадків.

Статистика в Україні: за останню добу зафіксували 11 590 нових випадків коронавірусу, загалом заразилися 813 306 людей. Кількість одужалих сягнула вже 418 581. Від початку пандемії померли 13 588 людей.



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