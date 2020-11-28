У Києві за добу виявили 1739 хворих на коронавірус
Станом на 28 листопада з початку пандемії коронавірусної інфекції у столиці Україні 67 278 людей заразилося на COVID-19.
За минулу добу в Києві померли 15 людей. Всього коронавірус забрав життя 1268 киян, пише мер Києва Віталій Кличко у телеграмі.
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Хто захворів у Києві за 28 листопада
- ️924 жінки віком від 18 до 94 років,
- ️683 чоловіків віком від 18 до 91 року,
- ️60 дівчаток від 9 місяців до 17 років,
- 72 хлопчики від 9 місяців до 17 років.
Серед нових хворих – 79 медичних працівників. До лікарень столиці госпіталізували 112 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
За минулу добу одужали 346 людей. Всього коронавірус подолали 22 663 мешканець Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 349, у Святошинському — 234, у Солом‘янському районі – 207 випадків.
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