Станом на 28 листопада з початку пандемії коронавірусної інфекції у столиці Україні 67 278 людей заразилося на COVID-19.

За минулу добу в Києві померли 15 людей. Всього коронавірус забрав життя 1268 киян, пише мер Києва Віталій Кличко у телеграмі.

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Хто захворів у Києві за 28 листопада

️924 жінки віком від 18 до 94 років,

️683 чоловіків віком від 18 до 91 року,

️60 дівчаток від 9 місяців до 17 років,

72 хлопчики від 9 місяців до 17 років.

Серед нових хворих – 79 медичних працівників. До лікарень столиці госпіталізували 112 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 346 людей. Всього коронавірус подолали 22 663 мешканець Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 349, у Святошинському — 234, у Солом‘янському районі – 207 випадків.

За весь час пандемії коронавірусу в Україні захворіла 709 701 людина, з них одужали – 335 135 осіб. На жаль, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 12 093 українців.