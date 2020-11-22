У Києві за добу виявили 1199 хворих на COVID-19
Загалом з початку епідемії коронавірусної інфекції у столиці України виявили 59 006 випадків інфікування.
За минулу добу, на жаль, 14 людей померли від ускладнень. Про це повідомив мер Віталій Кличко у телеграмі.
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Всього коронавірус забрав життя 1123 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 59 006.
Хто захворів у Києві за минулу добу
- ️696 жінок віком від 18 до 91 років,
- ️445 чоловіків віком від 18 до 85 років,
- ️30 дівчаток від 14 днів до 17 років,
- 28 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.
Серед нових хворих – 70 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 85 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
За 21 листопада у Києві одужали 38 людей. Всього коронавірус подолали 20 742 мешканці Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 228, в Дніпровському – 162 та в Оболонському районі – 146 випадків.
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