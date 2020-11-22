Загалом з початку епідемії коронавірусної інфекції у столиці України виявили 59 006 випадків інфікування.

За минулу добу, на жаль, 14 людей померли від ускладнень. Про це повідомив мер Віталій Кличко у телеграмі.

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Всього коронавірус забрав життя 1123 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 59 006.

Хто захворів у Києві за минулу добу

️696 жінок віком від 18 до 91 років,

️445 чоловіків віком від 18 до 85 років,

️30 дівчаток від 14 днів до 17 років,

28 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Серед нових хворих – 70 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 85 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За 21 листопада у Києві одужали 38 людей. Всього коронавірус подолали 20 742 мешканці Києва.



Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 228, в Дніпровському – 162 та в Оболонському районі – 146 випадків.