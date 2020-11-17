Загалом з початку епідемії у столиці України повідомили про 52 642 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

За минулу добу, 16 листопада, померли від ускладнень ще 14 людей. Всього коронавірус забрав життя 990 киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграмі.

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До лікарень столиці госпіталізували 90 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Хто захворів у Києві за 17 листопада

️636 жінок віком від 18 до 88 років,

️422 чоловіків віком від 18 до 85 років,

️43 дівчинки від 5 місяців до 17 років,

42 хлопчики від 21 дня до 17 років.

Серед нових хворих – 45 медиків. За минулу добу одужали 359 людей. Всього коронавірус подолали 19 126 мешканців Києва.

Коронавірус в районах Києва

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 164, в Деснянському – 155

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