У Києві за добу виявили 1143 хворих на коронавірус
Загалом з початку епідемії у столиці України повідомили про 52 642 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.
За минулу добу, 16 листопада, померли від ускладнень ще 14 людей. Всього коронавірус забрав життя 990 киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграмі.
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До лікарень столиці госпіталізували 90 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Хто захворів у Києві за 17 листопада
- ️636 жінок віком від 18 до 88 років,
- ️422 чоловіків віком від 18 до 85 років,
- ️43 дівчинки від 5 місяців до 17 років,
- 42 хлопчики від 21 дня до 17 років.
Серед нових хворих – 45 медиків. За минулу добу одужали 359 людей. Всього коронавірус подолали 19 126 мешканців Києва.
Коронавірус в районах Києва
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 164, в Деснянському – 155
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