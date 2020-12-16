У Києві за добу підтвердили 1858 випадків зараження на коронавірус
У Києві за минулу добу виявили 1858 хворих на коронавірус. Загалом з початку пандемії інфекцію підтвердили у 95 160 людей.
За минулу добу у столиці України померла 21 людина. Всього за період пандемії у Києві зафіксували 1631 летальний випадок від ускладнень, викликаних коронавірусом. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у телеграмі 16 грудня.
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Хто захворів у Києві за 15 грудня
- ️1 001 жінка віком від 18 до 91 року,
- ️716 чоловіків віком від 18 до 94 років,
- ️71 дівчинка від 12 днів до 17 років,
- 70 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.
Серед нових хворих – 70 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 52 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
За минулу добу одужали 347 людей. Всього коронавірус подолали 29 897 мешканців столиці.
Коронавірус у районах Києва
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 593, Дніпровському – 260 та в Солом'янському районі – 161 випадок.
Тестування на COVID-19 у столиці
За словами Кличка, столиця – перша за рівнем тестування на коронавірус.
"Сьогодні цей показник у Києві становить понад 320 тестів на 100 000 населення. Від початку пандемії в комунальних медзакладах і лабораторному центрі дослідили понад 268 000 зразків біоматеріалу методом ПЛР. А на виявлення антитіл – ІФА-тестів – зробили понад 91 500", – пояснив мер міста.
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