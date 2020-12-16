У Києві за минулу добу виявили 1858 хворих на коронавірус. Загалом з початку пандемії інфекцію підтвердили у 95 160 людей.

За минулу добу у столиці України померла 21 людина. Всього за період пандемії у Києві зафіксували 1631 летальний випадок від ускладнень, викликаних коронавірусом. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у телеграмі 16 грудня.

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Хто захворів у Києві за 15 грудня

️1 001 жінка віком від 18 до 91 року,

️716 чоловіків віком від 18 до 94 років,

️71 дівчинка від 12 днів до 17 років,

70 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Серед нових хворих – 70 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 52 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 347 людей. Всього коронавірус подолали 29 897 мешканців столиці.

Коронавірус у районах Києва

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 593, Дніпровському – 260 та в Солом'янському районі – 161 випадок.

Тестування на COVID-19 у столиці

За словами Кличка, столиця – перша за рівнем тестування на коронавірус.

"Сьогодні цей показник у Києві становить понад 320 тестів на 100 000 населення. Від початку пандемії в комунальних медзакладах і лабораторному центрі дослідили понад 268 000 зразків біоматеріалу методом ПЛР. А на виявлення антитіл – ІФА-тестів – зробили понад 91 500", – пояснив мер міста.