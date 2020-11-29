З початку епідемії коронавірусу у столиці України зафіксували 69 018 випадків інфікування. За минулу добу, 28 листопада, лабораторії повідомили про 1740 нових хворих.

За 28 листопада в Києві, на жаль, померли 11 людей. Всього коронавірус забрав життя 1279 киян. Про це пише мер Києва Віталій Кличко у телеграмі.

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Хто у Києві захворів за минулу добу:

️987 жінок віком від 18 до 91 року,

️650 чоловіків віком від 18 до 97 років,

️56 дівчаток від 2 до 17 років,

47 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Серед нових хворих – 69 медичних працівників. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 93 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу у столиці одужали 92 людини. Всього коронавірус подолали 22 755 мешканців Києва.

Коронавірус у районах Києва

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 303, в Солом’янському — 229. В Подільському та Святошинському районах – по 210 випадків.