Загалом з початку епідемії коронавірусу у столиці України зафіксовано 78 291 випадок інфікування COVID-19. За минулу добу кількість хвориз збільшилася на 1541.

За минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 15 людей. Всього коронавірус забрав життя 1410 киян, пише мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у телеграмі.

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До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 113 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Хто захворів у Києві за 4 грудня

874 жінки віком від 19 до 100 років,

566 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв,

44 дівчинки від 7 до 17 років,

57 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

Серед нових хворих – 57 медиків. Одужали в столиці за добу 523 людини. Всього коронавірус подолали 25 108 мешканців Києва.

Коронавірус у районах Києва

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 283, в Дарницькому — 253. Та в Деснянському районі – 239 випадків.

Загалом з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіло 801 716 людей, одужало – 412 533 особи. На жаль, від ускладнень помер 13 421 пацієнт, за минулу добу зафіксовано 226 летальних випадків.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу