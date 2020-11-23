У Києві підтвердили 1 212 випадків COVID-19 за добу: серед хворих – 1-місячна дитина
Станом на 23 листопада у столиці України підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію вже 60 218.
На жаль, за минулу добу померли 20 людей. Всього коронавірус забрав життя 1 143 киян, повідомляє мер Києва Віталій Кличко у телеграмі.
Читайте також Поради медиків, як не панікувати зайвий раз через коронавірус
Хто захворів у Києві за 22 листопада
- ️721 жінка віком від 19 до 94 років,
- ️435 чоловіків віком від 19 до 92 рокiв,
- ️29 дівчаток від 7 місяців до 17 років,
- 27 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.
Крім того, за минулу добу захворіли, зокрема, і 44 медика. Одужали в столиці за добу двоє людей. Всього коронавірус подолали 20 744 мешканці Києва.
І вперше в нас така кількість госпіталізованих. До лікарень столиці минулої доби потрапили 112 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів,
– додав Кличко.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 376, Дніпровському – 283 та в Дарницькому районі – 215 випадків.
Станом на 23 листопада в стаціонарах медзакладів міста лікуються 2069 хворих на коронавірус. Із них 26 дітей. У важкому стані перебувають 827 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1092 людини. Під апаратами ШВЛ – 30 хворих.
Поділитися новиною