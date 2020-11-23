Станом на 23 листопада у столиці України підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію вже 60 218.

На жаль, за минулу добу померли 20 людей. Всього коронавірус забрав життя 1 143 киян, повідомляє мер Києва Віталій Кличко у телеграмі.

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Хто захворів у Києві за 22 листопада

️721 жінка віком від 19 до 94 років,

️435 чоловіків віком від 19 до 92 рокiв,

️29 дівчаток від 7 місяців до 17 років,

27 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Крім того, за минулу добу захворіли, зокрема, і 44 медика. Одужали в столиці за добу двоє людей. Всього коронавірус подолали 20 744 мешканці Києва.

І вперше в нас така кількість госпіталізованих. До лікарень столиці минулої доби потрапили 112 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів,

– додав Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 376, Дніпровському – 283 та в Дарницькому районі – 215 випадків.

Станом на 23 листопада в стаціонарах медзакладів міста лікуються 2069 хворих на коронавірус. Із них 26 дітей. У важкому стані перебувають 827 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1092 людини. Під апаратами ШВЛ – 30 хворих.

Додамо, за весь час пандемії в Україні захворіли – 635 689 людей. З них станом на 23 листопада видужали – 291 060 людей, зокрема 4 143 впродовж останньої доби. Натомість померли від ускладнень під час перебігу коронавірусної хвороби 11 075 українців.