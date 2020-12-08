Китайська вакцина Sinovac показала ефективність до 97%
Державна фармацевтична компанія Індонезії Bio Farma при розробці китайської вакцини від коронавірусу Sinovac домоглася ефективності 97%. Проміжні випробування виявилися більш ніж успішними.
Випробування вакцини проводилися з серпня 2020 року. 7 грудня до Індонезії поступило 1,2 мільйона доз цієї вакцини. Про це заявив представник Bio Farma Іван Сетіаван, пише видання Bloomberg.
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У січні Індонезія повинна отримати ще 1,8 мільйона доз вакцини Sinovac. Досліди також проводилися у Бразилії та Туреччині.
Бразилія обіцяє опублікувати проміжні результати у середині грудня. Так, компанія досі чекає повних результатів.
Наша група клінічних випробувань протягом одного місяця виявила, що проміжні дані показують, що ефективність вакцини досягає 97%,
– заявив Сетіаван.
Зауважимо, що Bio Farma не надала даних про те, скільки учасників заразилися під час випробувань. Загалом у випробуваннях брали участь 1 600 людей.
Агентство з контролю за продуктами і ліками Індонезії може видати дозвіл на застосування вакцини вже в кінці січня.
До слова, у Туреччині раніше говорили, що зможуть безкоштовно вакцинувати своїх громадян від коронавірусу китайським препаратом Sinovac Biotech після його реєстрації.
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