Державна фармацевтична компанія Індонезії Bio Farma при розробці китайської вакцини від коронавірусу Sinovac домоглася ефективності 97%. Проміжні випробування виявилися більш ніж успішними.

Випробування вакцини проводилися з серпня 2020 року. 7 грудня до Індонезії поступило 1,2 мільйона доз цієї вакцини. Про це заявив представник Bio Farma Іван Сетіаван, пише видання Bloomberg.

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У січні Індонезія повинна отримати ще 1,8 мільйона доз вакцини Sinovac. Досліди також проводилися у Бразилії та Туреччині.

Бразилія обіцяє опублікувати проміжні результати у середині грудня. Так, компанія досі чекає повних результатів.

Наша група клінічних випробувань протягом одного місяця виявила, що проміжні дані показують, що ефективність вакцини досягає 97%,

– заявив Сетіаван.

Зауважимо, що Bio Farma не надала даних про те, скільки учасників заразилися під час випробувань. Загалом у випробуваннях брали участь 1 600 людей.

Агентство з контролю за продуктами і ліками Індонезії може видати дозвіл на застосування вакцини вже в кінці січня.

До слова, у Туреччині раніше говорили, що зможуть безкоштовно вакцинувати своїх громадян від коронавірусу китайським препаратом Sinovac Biotech після його реєстрації.



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