У місті Цзінань на сході Китаю муніципальна комісія з охорони здоров'я виявила коронавірус на яловичині, шкурах та на упаковці для м'ясних продуктів.

Продукти і упаковки імпортовані з Бразилії, Нової Зеландії та Болівії. Про це пише видання Times of India.

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Зазначається, що вхідними портами для забруднених харчових продуктів були митниці Яньшань у Шанхаї та зовнішні портові митниці.

Вже понад 7,5 тисяч людей, які могли контактувати із вказаним інфікованим м'ясом, пройшли тестування на коронавірусну інфекцію та отримали негативні результати

Нагадаємо, тижнем раніше у Китаї також заявили про виявлення коронавірусу на упаковці саудівських креветок у місті Ланчжоу, на бразильській яловичині в місті Ухань та на аргентинській яловичині в провінціях Шаньдун та Цзянсу.

Коронавірус у Китаї: нові випадки

У неділю, 15 листопада, материковий Китай повідомив, що виявив 13 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Загалом у Китаї на лікуванні залишаються 385 пацієнтів із активною формою коронавірусу. У чотирьох з них – критичний стан.

За даними Апарату РНБО України, у Китаї з початку пандемії коронавірусу виявлено 91 828 випадків інфікування. 4 742 пацієнти померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Понад 86 тисяч китайців одужали від коронавірусу.