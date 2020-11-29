Станом на неділю, 29 листопада, материковий Китай повідомив про 11 нових випадків активної форми коронавірусної інфекції COVID-19.

Також у Китаї зафіксували ще 10 випадків безсимптомного перебігу інфікування COVID-19, пише People's Daily, Chinа.

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Зазначається, що майже всі хворі привезли коронавірусну інфекцію з-за кордону. Один "безсимптомний" пацієнт заразився COVID-19 у портовому місті Маньчжулі після тісного контакту із зараженим.

Станом на ранок неділі зафіксовано 11 "активних" та 2 "безсимптомні" випадки інфікування.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

За даними Worldometers, у Китаї на лікуванні залишаються 280 пацієнтів з активною формою COVID-19. Стан восьми з них є критичним.

Загалом з початку пандемії у Китаї захворіло на коронавірус 86 512 людей. 81 598 осіб одужали. На жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 4 634 осіб. Спалах нового коронавірусу розпочався з ринку морепродуктів та тварин у китайському місті Ухань.