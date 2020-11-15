У Китаї фіксують нові випадки зараження COVID-19
У неділю, 15 листопада, материковий Китай повідомив, що виявив 13 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.
У Китаї також підтвердили те, що 6 пацієнтів мають безсимптомний перебіг COVID-19. Про це пише People's Daily, Chinа.
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Видання зазначає, що нові пацієнти привезли коронавірус з-за кордону.
Загалом у Китаї на лікуванні залишаються 385 пацієнтів із активною формою коронавірусу. У чотирьох з них – критичний стан.
Зауважимо, Китай не входить у першу "тридцятку" країн у рейтингу із захворюваністю на коронавірус. В Україні кількість хворих вже є більшою – 535 857.
Тижнем раніше Китай заборонив в'їзд туристам із чотирьох країн: Філіппін, Бельгії, Великої Британії і Франції.
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