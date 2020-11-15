У неділю, 15 листопада, материковий Китай повідомив, що виявив 13 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

У Китаї також підтвердили те, що 6 пацієнтів мають безсимптомний перебіг COVID-19. Про це пише People's Daily, Chinа.

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Видання зазначає, що нові пацієнти привезли коронавірус з-за кордону.

Загалом у Китаї на лікуванні залишаються 385 пацієнтів із активною формою коронавірусу. У чотирьох з них – критичний стан.

Статистика. За даними Апарату РНБО України, у Китаї з початку пандемії коронавірусу виявлено 91 828 випадків інфікування. 4 742 пацієнти померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Понад 86 тисяч китайців одужали від коронавірусу.

Зауважимо, Китай не входить у першу "тридцятку" країн у рейтингу із захворюваністю на коронавірус. В Україні кількість хворих вже є більшою – 535 857.

Тижнем раніше Китай заборонив в'їзд туристам із чотирьох країн: Філіппін, Бельгії, Великої Британії і Франції.