Шанхайська фармацевтична компанія Fosun Pharma оголосила про домовленість з німецькою BioNTech SE про закупівлю у неї не менше 100 мільйонів доз вакцини проти коронавірусної інфекції.

Операцією передбачено, що шанхайська фірма до кінця поточного року зробить початковий платіж в розмірі 125 мільйонів євро за 50 мільйонів доз. Про це пише видання Інтерфакс.

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Зазначається, що Fosun Pharma вела в китайській провінції Цзянсу клінічні випробування двох вакцин BioNTech.

Наразі жоден з препаратів не був схвалений медичним регулятором Китаю.

Китайська вакцина проти коронавірусу

Зауважимо, що у Китаї говорять про успіх та ефективність вакцини проти коронавірусу CoronaVac пекінської біофармацевтичної компанії Sinovac. Партія вже приїхала в Індонезію в рамках підготовки до масової кампанії по вакцинації.

Також Китай має ще трьох кандидатів на офіційні вакцини проти коронавірусу, які перебувають на останніх стадіях випробувань.

Що відомо про вакцину від Sinopharm