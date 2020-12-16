Китай купить німецьку вакцину від COVID-19
Шанхайська фармацевтична компанія Fosun Pharma оголосила про домовленість з німецькою BioNTech SE про закупівлю у неї не менше 100 мільйонів доз вакцини проти коронавірусної інфекції.
Операцією передбачено, що шанхайська фірма до кінця поточного року зробить початковий платіж в розмірі 125 мільйонів євро за 50 мільйонів доз. Про це пише видання Інтерфакс.
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Зазначається, що Fosun Pharma вела в китайській провінції Цзянсу клінічні випробування двох вакцин BioNTech.
Наразі жоден з препаратів не був схвалений медичним регулятором Китаю.
Китайська вакцина проти коронавірусу
Зауважимо, що у Китаї говорять про успіх та ефективність вакцини проти коронавірусу CoronaVac пекінської біофармацевтичної компанії Sinovac. Партія вже приїхала в Індонезію в рамках підготовки до масової кампанії по вакцинації.
Також Китай має ще трьох кандидатів на офіційні вакцини проти коронавірусу, які перебувають на останніх стадіях випробувань.
Що відомо про вакцину від Sinopharm
- Раніше Sinopharm дали дозвіл на проведення III фази клінічних випробувань інактивованої вакцини (на основі вбитого вірусу) в ОАЕ 23 червня після успішного завершення I й II фази.
- Вчені повідомили, що у всіх 1120 здорових добровольців виробилися антитіла з високим титром після отримання двох доз препарату.
- Фінальну фазу тестування вченим довелося проводити в ОАЕ, оскільки на той момент епідемія коронавірусу в Китаї була під повним контролем, і оцінити ефективність вакцини було складно.
- Зараз клінічні випробування вакцини ведуться також в Бахрейні, Єгипті, Йорданії, Перу та Аргентині.
- Ефективність вакцини оцінюється в 86%. Для порівняння, вакцини Pfizer та Moderna показали ефективність понад 90%.
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