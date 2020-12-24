Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі ведуться переговори з Індією, Великою Британією, Францією та багатьма іншими країнами для того, щоб прискорити процес постання вакцини проти коронавірусу.

Україна веде переговори зі світовими фармацевтичними компаніями та урядами інших країн, щоб пришвидшити постачання в Україну якісної, перевіреної вакцини проти COVID-19. Про це заявив Володимир Зеленський, пише пресслужба президента.

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МОЗ постійно веде перемовини з багатьма західними партнерами: і Moderna, і AstraZeneca, і з китайськими виробниками, і європейськими виробниками щодо постачання вакцини,

– заявив він.

Президент України додав, що спочатку Україна повинна була отримати безкоштовну вакцину від коронавірусу в обсязі 8 мільйонів доз у другому-третьому кварталі наступного року. Нині першу партію очікують наприкінці першого кварталу.

"Треба зробити все, щоб пришвидшити цей процес надання вакцини. Я розмовляю з лідерами країн ЄС і не тільки ЄС, щоб ми могли прискорити постачання якісної, перевіреної вакцини", – наголосив Зеленський.

Також, за його словами, Україна наразі веде переговори з Індією, Великою Британією, Францією та багатьма іншими країнами. Безкоштовне щеплення буде передбачено для тих верств населення, які потрапляють у зону ризику: медиків, військових, соцпрацівників, поліцейських тощо.



Урядовий план вакцинації українців проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу