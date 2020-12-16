У кількох учасників випробувань вакцини Moderna від COVID-19 виявили параліч обличчя
Серед 30 000 учасників випробувань вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna було виявлено чотири зареєстрованих випадки паралічу Белла. Трьом з добровольців була зроблена вакцина.
Водночас експерти заявили, що наразі інфорації недостатньо для визначення причинно-наслідкового зв’язку паралічу з вакциною. Про це йдеться в звіті FDA, який опублікували у вівторок, 15 грудня.
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Зауважимо, що у звіті стосовно іншої вакцини від Pfizer також були зафіксовані чотири випадки паралічу Белла (на вибірку в 43000 людей).
У FDA рекомендують спостерігати за людьми, які отримують вакцину проти коронавірусу від Pfizer або Moderna. Співробітники наголошують що параліч Белла – це не обов’язково побічний ефект.
Що відомо про випадки паралічу Белла серед добровольців
- Було зареєстровано чотири випадки паралічу Белла серед більш ніж 30 000 учасників клінічних випробувань Moderna.
- Вакциновані учасники відчули параліч між 22 і 32 днями після вакцинації.
- Троє з учасників, які захворіли на параліч Белла, отримали вакцину замість плацебо.
- У випробуванні Pfizer також було зафіксовано чотири випадки паралічу Белла. Всі чотири пацієнти з паралічем Белла у випробуванні Pfizer отримували вакцину, а не плацебо.
Що відомо про параліч Белла
- Параліч Белла — це неврит лицевого нерва. Він починається раптово, максимальної виразності слабкість, як правило, досягає через 48 годин.
- Параліч Белла є тимчасовим явищем для більшості людей.
- Причину захворювання пов’язують або з вірусною інфекцією, або з пухлиною і запаленням нерва, який контролює м’язи на одній стороні обличчя.
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